Er wordt al een aantal jaren gedacht dat Injustice 3 zal worden aangekondigd, maar de game is nog nergens te bekennen. In de tussentijd is ook Mortal Kombat 1 aangekondigd, dus het zal voorlopig nog wel even duren. Dit alles betekent overigens niet dat NetherRealm Studios deze franchise uit het oog is verloren.

Ed Boon heeft tegenover IGN gezegd dat ze er tijdens de coronapandemie voor hebben gekozen om aan een nieuw deel in de Mortal Kombat-franchise te gaan werken, dit in plaats van te kiezen voor een andere IP. Dit werd gedaan omdat deze periode al genoeg problemen met zich meebracht om een game te ontwikkelen.

“We really wanted to be careful with COVID and all that stuff and everybody staying safe. So there were a bunch of variables involved that eventually we realised, ‘Okay, let’s do another Mortal Kombat game.”