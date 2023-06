Verschillende ontwikkelaars en uitgevers hebben al meerdere keren aangegeven dat het maken van een game steeds duurder wordt. Als gevolg hiervan zijn current-gen games van diverse uitgevers ook een tientje omhoog gegaan.

Matt Booty, de baas van Xbox Game Studios, heeft nu een van de redenen hiervoor aangegeven. Booty heeft in een gesprek met Axios laten weten dat het publiek nog steeds denkt dat een game in 2 á 3 jaar gemaakt wordt, maar dat is al lange tijd niet meer het geval.

Het kost nu tussen de 4 tot 6 jaar om een moderne triple A-game af te ronden. De reden dat het ontwikkelen zoveel langer duurt, is weer dat games tegenwoordig zo complex en grafisch gedetailleerd zijn, wat domweg meer tijd kost.

Het is dan ook simpelweg niet langer haalbaar om een nieuw spel in 2 of 3 jaar te maken.

“I think that the industry and the fans were a little behind the curve on sort of a reset to understand that games aren’t two or three years anymore. They’re four and five and six years.

“There are higher expectations. The level of fidelity that we’re able to deliver just goes up.”