De Japanse ontwikkelaar Too Kyo Games is gesticht door ex-werknemers van Spike Chunsoft, meer bepaald de mensen achter Danganronpa, een naam die animefans vast bekend in de oren zal klinken. Een studio om dus zeker in de gaten te houden wat toekomstige projecten betreft.

Op 30 juni dropt Too Kyo Games een nieuwe game voor de Nintendo Switch in de winkelrekken. Het gaat om het kleurrijk getitelde Master Detective Archives: RAIN CODE, een avontuur dat hieronder in zijn kaarten laat kijken.

De onderstaande video duurt vier minuten en vertelt je (in het Engels) wat meer over het soort gameplay dat RAIN CODE op je zal afvuren. Heb je het liever wat authentieker, dan kan je hier hetzelfde filmpje in het Japans bekijken.