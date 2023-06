PayDay 3 is al een lange tijd in ontwikkeling en veel fans zitten inmiddels met smart te wachten op de release. Na een periode van vrijwel geen nieuws werd een aantal dagen geleden tijdens de Xbox Games Showcase eindelijk een nieuwe gameplay trailer getoond en de releasedatum werd bekendgemaakt: op 21 september zal PayDay 3 dan eindelijk verschijnen.

Voor wie nog meer informatie wil hebben, heeft ontwikkelaar Starbreeze een nieuwe video vrijgegeven. Deze video is onderdeel van een grotere reeks en in de eerste video wordt onder andere de nieuwe setting besproken. In PayDay 3 wordt namelijk New York gebruikt als podium voor de vele overvallen die gepleegd gaan worden. Ook zien we wie van de bekende PayDay crew terugkeert in dit deel.