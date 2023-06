Microsoft heeft de afgelopen jaren diverse games uitgebracht voor zowel de Xbox Series X|S als de Xbox One. Net zoals Sony hebben ze een goede ondersteuning gegeven aan de console van de vorige generatie, maar daar gaat een einde aan komen.

In gesprek met Axios heeft Xbox Game Studios baas Matt Booty aangegeven dat geen van de interne teams nog werkt aan nieuwe titels voor de Xbox One. Afgezien van ondersteuning voor reeds verschenen titels zoals Sea of Thieves en Minecraft, zal geen van de studio’s zich nog bezig houden met de vorige console.

Hoewel, bepaalde nieuwe titels zullen wel op de Xbox One te spelen zijn via cloudgaming, dus dat is in ieder geval nog iets. Dit is overigens op zich een logische ontwikkeling die langer heeft geduurd dan we normaal zien, wat mede komt doordat de current-gen consoles een lange tijd slecht verkrijgbaar waren.