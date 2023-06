Dan Houser, één van de oprichters van Rockstar Games, is al geruime tijd weg bij de ontwikkelaar. Het was een lange tijd onduidelijk wat hij precies zou gaan doen, maar daar is nu een einde aan gekomen. Houser heeft namelijk aangekondigd dat hij een nieuwe studio is gestart: Absurd Ventures.

Dit bedrijf zal nieuwe IP’s gaan ontwikkelen voor alle platformen en dat in diverse genres. Zo gaan ze aan de slag met live action, animaties, games, boeken en nog veel meer. Volgens Houser is het doel om met Absurd Ventures nieuwe universa te creëren en mooie verhalen te vertellen.

Hieronder een video waarin de oprichting van de studio aangekondigd wordt en de website van het bedrijf kan je hier vinden.