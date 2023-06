Nog minder dan een week en Final Fantasy XVI ligt dan eindelijk in de winkelrekken. Enfin, officieel dan toch, want klaarblijkelijk zijn er toch al enkele fysieke exemplaren van de game in het wild gespot. Uiteraard is dit niet helemaal de bedoeling, maar jammer genoeg is het nu eenmaal de realiteit.

Dit wil dus ook zeggen dat er al enkelen met een fysiek exemplaar het leuk vonden om spoilers van de game online te posten. Bij dezen een waarschuwing: let op voor deze spoilers. Final Fantasy XVI legt een grote nadruk op het verhaal en het zou spijtig zijn mocht je bepaalde zaken al te weten komen van tevoren.

Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni voor de PS5.