Nu de release van Final Fantasy XVI steeds dichterbij komt, leren we allerlei details. Zo zijn de Trophies bijvoorbeeld bekend en nu weten we ook hoeveel ruimte de game zal innemen op de SSD van de PlayStation 5.

Gezien er al kopieën van de game in het wild zijn opgedoken, melden consumenten dat de game een aardige hap neemt van de opslag. Je moet namelijk rekening houden met een vereiste opslagruimte van 100GB.

Het goede nieuws is echter dat Square Enix laatst aangaf dat er geen day one patch nodig is voor de game, dus die vereiste opslag zal op korte termijn vooralsnog niet toenemen.