De voorbije weken kregen we heel wat showcases op ons bord van allerlei grote uitgevers. Talloze trailers kwamen voorbij en heel wat aankondigingen werden gemaakt. Zo kregen we nieuws van Sony, Microsoft, Ubisoft… maar tot op heden is er nog één naam die wat stil is gebleven: Nintendo. Daar zou binnenkort echter verandering in komen.

Allereerst liet insider NateTheHate op Twitter weten dat de maand juni een goed moment zou zijn voor een nieuwe (Nintendo) Direct. Daarnaast lijkt ook journalist Jeff Grubb te denken dat Nintendo de komende periode iets gepland heeft (tijdens een podcast) en ook Daemon Hatfield van IGN lijkt hiernaar te hinten. Verschillende bronnen die dus lijken te ‘bevestigen’ dat we wel degelijk heel binnenkort een Nintendo Direct mogen verwachten.

Nintendo zelf heeft nog niets officieel aangekondigd, dus we wachten nog even af.