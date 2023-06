Met nog een paar dagen te gaan tot Final Fantasy XVI in de winkels ligt, is Square Enix de marketingmachine flink aan het opvoeren. Zo verschijnen er geregeld nieuwe video’s, duiken er details op en leren we dagelijks wat bij over de titel.

In Japan wordt de game natuurlijk ook uitgebreid gepromoot en daarvoor kiest Square Enix voor een unieke stijl in de nieuwe commercial. Het gaat hier namelijk om een video waarin geschilderde beelden als een soort stop-motion in elkaar overgaan.

Het is een best indrukwekkende commercial die je natuurlijk hieronder kunt bekijken.