Vorige week heeft Paradox Interactive Star Trek: Infinite aangekondigd. Toen werd er echter nog geen gameplay getoond, maar een nieuwe video van deze strategie game laat nu wel beelden van het spel zien.

In Star Trek: Infinite kun je kiezen welke factie je speelt. Er zijn in totaal vier facties: de United Federation of Planets, Klingon Empire, Romulan Star Empire en Cardassian Union. Tijdens het avontuur zul je ook bekende personages uit de tv-serie tegenkomen, die je aan je team kunt toevoegen.

Bekijk hieronder de eerste gameplay beelden van Star Trek: Infinite.

Star Trek: Inifinite is nog niet voorzien van een releasedatum, maar wel zijn de eisen bekend waar je pc aan moet voldoen om de game naar behoren te kunnen draaien. Deze zijn als volgt: