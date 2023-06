Microsoft Flight Simulator komt weer met een gloednieuwe update die vanaf nu beschikbaar is. Waar het beeldschone Nieuw-Zeelandse landschap vorige keer van nieuwe locaties werd voorzien, is het ditmaal de beurt aan het land van stokbrood en champagne.

De update brengt een grafische update voor vijf steden in Frankrijk. Het gaat om Amiens, Nantes, Angers, Nimes en Reims. Daarnaast wordt ook een nieuw vliegveld toegevoegd, het Paris-Le Bourget Airport (LFPB). De update is nu te downloaden via de Microsoft Flight Simulator Marketplace onder de naam “City Update II”.

Microsoft Flight Simulator is nu beschikbaar op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Microsoft kondigde eerder deze maand Microsoft Flight Simulator 2024 aan.