Review | MotoGP 23 – Als we de trailers van de nieuwste telg in de MotoGP-franchise mogen geloven, is dit de meest toegankelijke game tot op heden. De games staan namelijk wel wat bekend om hun steile leercurve voor beginners. Dit punt probeerde Milestone in de verf te zetten door een kind van 6 jaar op te trommelen in één van hun video’s, om aan te tonen dat ook hij zich met de game kan vermaken. Wij doken in MotoGP 23 om te kijken of dit ook echt het geval is en of er verder nog noemenswaardige veranderingen te bespeuren zijn. Dit laatste is zeker belangrijk aangezien de Season 2009-modus, als eerbetoon aan levende legende Valentino Rossi, niet meer in de game zit en laat vernieuwing nu net iets zijn waar jaarlijkse franchises vaak moeite mee hebben.

Nieuwe carrière

Jammer genoeg zijn we de scenariomodus genaamd Season 2009 dus kwijt. In deze modus werden we meegenomen op een reis langs Rossi’s belangrijkste races uit zijn carrière. Dat herhalen zou onnodig zijn, maar jammer genoeg is daar niets voor in de plaats gekomen. Hierdoor heeft de game simpelweg een singleplayer modus minder. Wel is de carrièremodus nogal omgegooid. Je hebt twee opties bij de start van je carrière: zo heb je de keuze om ofwel te starten in een categorie naar keuze ofwel zal je ditmaal niet aan de start van een seizoen beginnen, maar neem je deel aan de laatste drie races van een Moto 3 seizoen. Doe je het in die races extreem goed, dan kan je een plekje in de MotoGP verdienen. Waren je resultaten goed, dan mag je hopen op een zitje in de Moto 2 en indien de resultaten wat tegenvielen zal je tevreden moeten zijn met een plekje in Moto 3.

Je zal je sowieso moeten bewijzen, indien je de leider van je team wilt worden en je een zegje wilt hebben in het ontwikkelen van de motor, want alleen de teamleider kan deze beslissingen maken. Verder is er nog een nieuwigheid in de vorm van een social media feed, waar je kan reageren op andere rijders: je keuzes beïnvloeden je relaties met concullega’s, al voelt dit meer als een gimmick dan een toevoeging aan. Zij zouden namelijk agressiever rijden in jouw nabijheid als je regelmatig tegen hun schenen schopt in het sociale media aspect. Ondanks dat we niet anders deden dan de concurrentie uitdagen, zagen we hier op de baan niet veel van terug.

Gelukkig zijn er andere meer noemenswaardige veranderingen te melden over de races zelf. Zo zitten sprintraces voor het eerst in de game en ook de toevoeging van het dynamische weer is nieuw. Voorheen had je ofwel een droge ofwel een natte race, terwijl de race nu van de ene naar de andere omstandigheid kan evolueren. Dit zorgt ervoor dat je in de MotoGP zal moeten binnenkomen voor nieuwe banden. Aan jou om te kiezen op welk moment jij een motor met regenbanden gaat halen. Alleen jammer is dat het bij het betreden van de pitstraat verder geautomatiseerd is daar waar je in bijvoorbeeld de F1-games tegenwoordig tot aan de stop zelf alles kan controleren. Dat had hier niet misstaan voor de volledigheid. Verder is het zo dat in Moto 2 en Moto 3 de rode vlag gezwaaid zal worden om iedereen de kans te geven om van banden te wisselen. Deze toevoegingen zorgen ervoor dat er tijdens de races meer variatie zal plaatsvinden en dit ligt ook meer in lijn met de realiteit, wat we wel kunnen appreciëren.

Verdere bezigheden

Verder kent de game natuurlijk de gebruikelijke modi zoals Time Trials, losse races, losse kampioenschappen, MotoGP Academy, split-screen en twee online modi. In de MotoGP Academy krijg je de kans om elk circuit uit te proberen. Hierbij wordt één toertje opgedeeld in meerdere sectoren die je dan één voor één moet doorlopen om medailles te scoren. Na het voltooien van alle sectoren kan je dan proberen om het ganse circuit aaneensluitend te voltooien om het zo helemaal te beheersen. De multiplayer is dit jaar eindelijk wat diepgaander dan wat losse races tegen andere spelers. Je hebt nog wel deze losse races, maar de nieuwe modus genaamd LiveGP brengt wat vernieuwing naar de tafel. Zie deze modus eigenlijk als ranked races. Je krijgt namelijk een niveau toegewezen en je zal het dan tegen mensen van dit niveau opnemen om punten te verdienen, die je dan weer helpen te klimmen in de ranking. Het systeem valt te vergelijken met hoe het er in de F1-games al een tijdje aan toegaat. Het is fijn om te zien dat races nu minder eindigen met gigantische verschillen tussen de eerste en de laatste rijder, aangezien de niveaus wat dichter bij elkaar liggen.

Grens tussen hulp en de controle uit handen geven

Iedereen weet dat de MotoGP-games niet de makkelijkste spellen zijn om onder de knie te krijgen. Daarom introduceerde Milestone ‘Neural Aid’, wat eigenlijk een vernieuwing van de assists is. Er zijn vier niveaus van besturing, waarbij er twee je echt helpen met het besturen van de motor terwijl bij de andere twee de assists af staan. Het probleem voor minder ervaren spelers hiermee zal echter zijn dat de sprong tussen de eerste twee niveaus wat aan de grote kant is. Voor de beginners is er de makkelijkste modus, waarbij de motor eigenlijk bijna volledig door de AI bestuurd wordt. Hij helpt je bij het gas geven, remmen en bij het sturen, waardoor je de game niet echt leert, aangezien zowat alles voor jou gedaan wordt. Bij een volgende stap is de hulp al verminderd, hierbij zal je lichtjes geholpen worden om niet over de kop te gaan bij het remmen of niet onderuit te gaan bij het accelereren.

Voor beginners is de stap tussen volledige hulp en lichte hulp te groot en voor meer ervaren spelers zal de lichte hulp weer te belemmerend werken. Als gevolg hiervan besloten we om alle assists maar gewoon uit te schakelen, met als gevolg dat we wel wat vaker tegen het tarmac smakten, aangezien we niet lichtelijk geholpen werden. Wel gaf het ons meer het gevoel in controle te zijn. De toevoeging is op papier goed, maar schort helaas in de uitvoering. Dit komt doordat de learningcurve alsnog te stijl is. Het is dat de game de gehele controle neemt of je té subtiel helpt, zonder een echt goede middenweg te presenteren.

Zonder assists voelt het wel weer lekker vertoeven op de motor en ook nu weer zorgen de haptische feedback en de adaptieve triggers ervoor dat je echt elke oneffenheid in het wegdek voelt. Tijdens het remmen zal je merken dat de stabiliteit aan een zijden draadje hangt en ook tijdens het accelereren krijg je echt het gevoel dat je de motor in handen hebt. De weerstand in de triggers neemt af indien je de controle dreigt te verliezen en dit voel je zeker op het moment dat het circuit natter begint te worden na een droge start. Het rijden zelf is dus weer een plezier en de AI lijkt dit jaar minder de brokkenpiloot uit te hangen dan voorheen. Dit alles bevordert het racen, al komen crashes tussen de AI wel heel weinig voor. Vroeger moesten we nog regelmatig tussen gevallen coureurs zigzaggen, maar dat lijkt nu jammer genoeg wat verleden tijd.

Nattigheid

Grafisch ziet de game er zeker niet slecht uit, maar het zijn vooral de natte races die er bovenuit steken: de reflecties op het circuit bij nat weer specifiek zien er heel goed uit. De game heeft een 4K-resolutie en draait op een framerate van 60fps, wat voor een soepele speelervaring zorgt. Ook wat het geluid betreft, zit het wel snor: elke klasse van motor klinkt duidelijk anders en ook in de menu’s speelt een passend deuntje wat de audiovisuele beleving compleet maakt. Jammer genoeg eindigt daar het mooie nieuws en moeten we jammer genoeg meedelen dat de game meermaals crashte tijdens het reviewen. Ook kregen we te maken met een corrupte savefile en dat is natuurlijk helemaal vervelend. Zaken om rekening mee te houden, want het kan voorkomen.

Gereviewd op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.