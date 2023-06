Zo nu en dan brengt Sony een nieuwe PlayStation 5 bundel uit en waar dergelijke bundels veelal bestaan uit een console met een specifieke game erbij, ziet het er naar uit dat Sony nu in gaat zetten op PlayStation Plus Premium.

Via Twitter meldt ZubyTech dat er een bundel aan zit te komen waar een lidmaatschap van 2 jaar op PlayStation Plus Premium bij zit. Dit lijkt weer via Duitse retailers te zijn gelekt, gezien de tekst op de verpakking in het Duits is.

Op zich is dit geen gekke combinatie. Via PlayStation Plus Premium heb je als abonnee toegang tot ontzettend veel games, waardoor het met zo’n lidmaatschap een soort ultieme bundel is. Sony moet de bundel officieel nog aankondigen.