We zijn alweer voorbij de helft van de maand juni en we hadden van Microsoft nog een update tegoed wat betreft Xbox Game Pass. De line-up voor de komende twee weken is nu bekendgemaakt en er zitten zeker interessante titels tussen. Zo kunnen we bijvoorbeeld deze week nog aan de slag met Need for Speed: Unbound.

Alle titels die de komende weken beschikbaar komen hieronder op een rijtje:

Vanaf 22 juni

Need for Speed Unbound (Console, cloud & pc)

The Bookwalker (Console & pc)

Vanaf 27 juni

Bramble: The Mountain King (Cloud, console & pc)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, console & pc)

Vanaf 29 juni

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Console & pc)

Vanaf 3 juli

Arcade Paradise (Console & pc)

Vanaf 5 juli

Sword and Fairy: Together Forever (Console & pc)

Microsoft heeft ook bekendgemaakt welke games Xbox Game Pass weer zullen verlaten. Vanaf 30 juni zijn de onderstaande titels niet langer beschikbaar:

DJMax Respect V (Cloud, console & pc)

Empire of Sin (Cloud, console & pc)

Matchpoint – Tennis Championships (Cloud, console & pc)

Olija (Cloud, console & pc)

Omori (Cloud, console & pc)

Road 96 (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.