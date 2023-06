Ubisoft was de afgelopen maanden bezig met het overzetten en aanbieden van hun recentere pc-games via het Steam platform. Voor toekomstige games van de Franse uitgever wordt er een ander plan gehanteerd.

Een ResetEra-gebruiker merkte op dat Star Wars Outlaws niet te vinden is op Steam, en hetzelfde geldt voor de Epic Games Store. De game van Massive Entertainment is alleen beschikbaar op Ubisoft Connect. Ook op de officiële pagina van de avonturengame worden Steam en de Epic Games Store niet genoemd.

Een andere aankomende titel die wordt uitgegeven door Ubisoft is Avatar: Frontiers of Pandora. Op de website van deze game wordt ook alleen Ubisoft Connect genoemd en niet Steam of de Epic Games Store.

Het is vreemd dat deze aankomende titels alleen via Ubisoft Connect worden aangeboden, omdat de nog uit te komen game Assassin’s Creed: Mirage weer wel naar de Epic Games Store komt.