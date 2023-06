EA, kort voor Eletronic Arts, heeft aangekondigd dat ze de boel gaan reorganiseren en zich opsplitsen in twee organisaties: EA Entertainment en EA Sports. Het is voor het bedrijf de volgende stap in de evolutie van de onderneming en het zou de creativiteit en financiële verantwoordelijk ten goede moeten komen. Lees: het zou processen met betrekking tot game ontwikkeling moeten versnellen.

EA Entertainment richt zich op de eigen unieke IP’s en alle sportgames zullen logischerwijs onder EA Sports komen te vallen. Aan de kant van de eerste divisie zijn Laura Miele, Vince Zampella, Samantha Ryan en Jeff Karp aangesteld, respectievelijk in de rollen van president, leiderschap van belangrijke studio’s, lifestyle en blockbuster singleplayer ervaringen en tot slot de mobiele divisie.

Aan de kant van EA Sports zijn Cam Weber, David Tinson en Stuart Canfield aangesteld, respectievelijk in de rollen van president, de baas van ervaringen en de financiële verantwoordelijkheid. Met deze veranderingen zal er voor de consument echter weinig veranderen, want EA is ondanks deze split nog altijd het EA dat we kennen en dat zal zo blijven.