Niet alleen Super Mario RPG keert terug in de vorm van een remake, ook Luigi’s Mansion: Dark Moon zal terugkeren. Deze van oorsprong Nintendo 3DS game zal een remaster krijgen die ergens in 2024 moet verschijnen. Er werd een korte trailer getoond en die kan je hieronder bekijken.

Veel details hebben we nog niet, dus het is wachten totdat Nintendo met meer informatie komt.

Get ready for some spooky shenanigans – a visually enhanced version of Luigi's Mansion 2 is coming to #NintendoSwitch next year! 👻 pic.twitter.com/zuRMROebql

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 21, 2023