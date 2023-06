Nintendo heeft tijdens de Nintendo Direct kort wat laten zien van een gloednieuwe game waarin Princess Peach de hoofdrol speelt. De game heeft op dit moment nog geen titel en ook de release laat nog wel even op zich wachten, die staat voor 2024.

Nintendo gaf aan dat we in de toekomst meer gaan horen over de game, maar gezien de titel pas ergens in 2024 verschijnt is de kans groot dat het nog wel even zal duren. De beelden die getoond werden check je hieronder.