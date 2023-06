In 2017 bracht Nintendo de party game 1-2 Switch uit. Inmiddels alweer 6 jaar later staat het vervolg genaamd Everybody 1-2 Switch bijna klaar om uitgebracht te worden. Op 30 juni kan jij met je vrienden weer allerlei minigames gaan spelen en de spelersgroep is een stuk groter in het tweede deel. Dat blijkt wel uit de nieuwe trailer voor deze titel.

Vorige maand nodigde Nintendo 16 content creators uit in Tokio om daar deel te nemen aan een promotie evenement voor deze game. Dit werd uiteraard opgenomen met een flinke cameraploeg en we zien behoorlijk wat minigames voorbij komen.

Zo kan je ballonnen opblazen net tot aan het moment dat ze knappen, geef je het stokje (controller) door tijdens een estafette en kan je touwtjespringen. Ook gastheer Horse the Horse is weer van de partij. Je kan de game ook via een QR-code spelen op je smartphone om zo met maar liefst 100 man samen te spelen.