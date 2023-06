Het regent nieuws over klassieke Japanse RPG’s. Na het eerdere bericht over de remake van Star Ocean: The Second Story, kunnen we nu ook een kersverse telg in de Dragon Quest reeks aan jullie voorstellen. Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – ook wel bekend als Dragon Quest Monsters 3 in Japan – verschijnt op 1 december op de Nintendo Switch.

De game zal spelers als vanouds in staat stellen om allerlei creaturen te rekruteren. Deze zal je vervolgens moeten inzetten tegen de titulaire duistere prins. De onderstaande trailer laat alvast meer zien. Enjoy!