Review | Park Beyond – Pretparken en videogames. Voor veel wat oudere gamers springt RollerCoaster Tycoon dan gelijk naar boven. Met nostalgie wordt er teruggekeken op de vele uren die aan die game gespendeerd werden in onze jonge jaren. Vandaag de dag is RollerCoaster Tycoon niet de franchise die het ooit was (al leeft het nog wel), maar attractieparken zijn natuurlijk niet verdwenen uit het mooie landschap der games. Er zijn een aantal franchises die zich hierop richten en Bandai Namco doet ook een duit in het zakje met Park Beyond. Een ogenschijnlijk traditionele managementsim, maar er gaat iets meer onder schuil.

Bouw je eigen park

In Park Beyond ervaar je een pretparksim in een vrij traditionele opzet. Na het opstarten van de game kan je aan de slag in de campagne en daarnaast is er ook een sandbox modus. Die laatste spreekt eigenlijk direct voor zich. Hier krijg je namelijk verschillende omgevingen waaruit je kunt kiezen en waarbij je verschillende parameters kunt instellen. Nadien ga je een eigen park bouwen dat je moet ontwikkelen tot het meest succesvolle attractiepark dat digitaal ooit heeft bestaan. Met de mogelijkheden die Park Beyond biedt, kan je hiermee een zeer lange tijd vooruit en met extra content op termijn die nog verschijnt, is het in feite oneindig speelbaar.

Toch zul je wel de gameplay moeten leren kennen en hoewel de sandbox modus je van tutorials voorziet, is het verstandiger om aan de slag te gaan in de campagne. Die bestaat uit verschillende hoofdstukken, waarbij je eveneens een tutorial krijgt. Die begint bij de meest basale principes van de gameplay en zal je meenemen op een reis langs alle mogelijkheden van de game. In eerste instantie is dat heel eenvoudig, wat zich ook vertaalt naar hoe je de game speelt. Je legt paden aan, plaatst attracties, voorziet je park van additionele entertainment, medewerkers, eet- en drinkgelegenheden en ga zo maar door.

Wat dat betreft heeft Park Beyond een flinke lijst aan mogelijkheden om je park geheel naar eigen smaak en stijl in te richten, waarbij je tevens te maken krijgt met diverse omgevingen. Zo is het ene park heel erg groen, het andere park weer in de woestijn, enzovoort. Je krijgt in de game in ieder geval alle middelen aangereikt om het park van je dromen te bouwen. Hier hoort echter ook een stukje management bij. Zo ben je niet alleen verantwoordelijk voor de opbouw en inrichting van je park, ook moet je zorgen dat het park relevant blijft, dat de kosten binnen de perken blijven en meer.

Veel menu’s

Naast de architect ben je dus ook de directeur en vanuit die rol heb je overal invloed op. Het belangrijkste is uiteindelijk om aan een aantal factoren te voldoen. Enerzijds is dat de algemene beleving die bezoekers van je park hebben, anderzijds zijn dat natuurlijk de financiën. Geen park zal groeien als de inkomsten niet op orde zijn. Om je hierin alle vrijheid te geven, is de game voorzien van een shitload menu’s met allerlei additionele tabs waar je alle informatie kan vinden. Dit loopt uiteen van opties om prijzen te bepalen en de resultaten te bekijken tot het checken van reacties op individuele attracties.

Het is wat dat betreft een behoorlijk complete game, waarbij je alle informatie binnen handbereik hebt om een compleet overzicht te krijgen. En als het je allemaal wat te snel gaat, kan je de game even pauzeren. Park Beyond gaat vrij diep wat de mogelijkheden betreft en de vele menu’s helpen je daarbij. Ware het niet dat je als speler ook kan stellen dat het misschien een beetje overkill is en dat heeft deels met de besturing te maken. In alles merk je namelijk dat de game gemaakt is voor pc, waarop je makkelijk en snel tussen de vele opties en informatieschermen kan switchen.

De besturing op zichzelf is degelijk overgezet naar de controller, maar je merkt al snel dat er eigenlijk te weinig knoppen zijn. Het kost allemaal tijd om door alles heen te navigeren wat je op pc of met een muis vele malen sneller doet. Niet erg, maar in ons geval kwam het meer dan eens voor dat we het spoor compleet bijster zijn geraakt. Veel verschillende segmenten zijn ondergebracht bij verschillende activatietoetsen, maar bepaalde informatiedelen dan weer niet. Hierdoor raak je geregeld verstrikt in een web van menu’s waar je niet uitkomt, waardoor je maar willekeurig wat gaat drukken tot je er weer uit bent.

Kijk er dus niet raar van op dat het af en toe een wat frustrerende aangelegenheid wordt. Dit geldt ook bij het bouwen van achtbanen, waarbij de game de rare neiging heeft om stelselmatig van hoogte te veranderen. Hierdoor moet je extra handelingen verrichten met een vrij fragiele joystick besturing die op de zenuwen kan werken. Het is allemaal niet zo verfijnd en ook de camera voelt qua besturing net niet lekker genoeg aan, waardoor je soms moeite zult hebben om de juiste plek te bereiken voor het beste zicht. Hoewel je in eerste instantie zo uit de voeten kan, zal je vrij snel merken – als je je met meer functionaliteiten gaat bezighouden – dat de game zichzelf in de weg zit qua besturing met een controller en dat is jammer.

Bouw bizarre attracties

Met het punt van de besturing aangestipt gaan we even terug naar wat Park Beyond die onderscheidende factor geeft: impossifications. In de basis doe je weinig anders dan in vergelijkbare pretparksims, maar Park Beyond gaat toch een stapje verder. Dankzij een magische toverstaf kun je namelijk je attracties naar een hoger niveau tillen. Dit gaat op voor de kleine draaimolens tot de meer indrukkende spektakels die je in je park kunt plaatsen. Zo’n impossification is eigenlijk het onmogelijke, want hierdoor worden attracties dermate over de top dat het een compleet nieuwe dimensie krijgt. Het geeft je park net dat beetje meerwaarde en eerlijk, het ziet er behoorlijk spectaculair uit. Dit kan overigens ook toegepast worden op eetgelegenheden of medewerkers, waardoor je attractiepark op een gegeven moment een soort extravagante samenstelling van de meest bizarre voorstellingen wordt.

Zoals eerder al kort genoemd, kan je in Park Beyond ook zelf achtbanen bouwen. Dat is toch wel een verplicht nummertje voor een game als dit. Je krijgt hierin een aantal vaste presets die je kant en klaar kunt plaatsen. Veel leuker is het om die vervolgens te modificeren of vanaf nul te beginnen. Je kunt werkelijk alle kanten op en het enige waar je rekening mee moet houden is zwaartekracht. Dus bij scherpe bochten kan een rem wel handig zijn en bij een steile helling dan weer een ketting. Ook hierin komen onmogelijke elementen terug, zoals de karretjes die letterlijk van rails naar rails jumpen, gesplitst worden of bijvoorbeeld van A naar B rijden zonder dat er een rails is.

Het geeft die extra dimensie aan het bouwen van achtbanen, want je kunt creaties maken die je nooit eerder hebt gezien en dat geeft de creatieve spelers onder ons alle vrijheid om echt helemaal los te gaan. Al moet wel gezegd worden dat het soms onduidelijk is hoe bepaalde elementen met elkaar samenwerken, omdat de game dat niet goed genoeg uitlegt en je maar wat gaat proberen. Ook is het irritant dat als je een testrit doet vanuit first-person perspectief, je op willekeurige momenten naar achteren schuift en vervolgens tegen de rugleuning van het karretje voor je kijkt. Je kan andere camerastandpunten aannemen, maar dit had eigenlijk gewoon goed moeten werken.

Technisch rommeltje

Park Beyond heeft als het op de gameplay aankomt genoeg te bieden om je een lange tijd zoet te houden. Duidelijk is wel dat de game niet voor consoles is gemaakt, zie daarvoor onze eerdere opmerkingen over de besturing. Maar er zijn meer dingen die niet netjes zijn afgewerkt. Zo hebben we meermaals objecten doodleuk door elkaar heen kunnen plaatsen, glitchen bezoekers overal doorheen en de camera wil ook nog weleens vast komen te zitten. Mocht je onder de map duiken, dan wordt het helemaal irritant, zie daar maar eens uit te komen. Of wat te denken van wanneer je iets in conversaties skipt waarna de knop om de dialoog af te sluiten niet meer functioneert. Ook kan het voorkomen dat mensen klagen over een hoge prijs van eten, dat desondanks veel gekocht wordt. Verlaag je de prijs, stoppen ze vervolgens met kopen. Vreemd.

Het zijn van die balans dingetjes en het is een verzameling van kleine zaken waaruit blijkt dat de game niet genoeg aandacht heeft gekregen als het op polijsten aankomt. Het belemmert het speelplezier niet dusdanig dat je er gelijk de brui aan geeft, maar het is op momenten wel gewoon erg irritant en slordig. Zeker als je voor de zoveelste keer de weg kwijtraakt in de besturing, wat bijdraagt aan de irritatiefactor. Dat gezegd hebbende is Park Beyond ook niet echt een indrukwekkende game in visueel opzicht. De resolutie is 4K, maar echt van hoge kwaliteit zijn de textures niet, wat vooral te zien is als je in first-person meegaat in de achtbaan. De framerate ligt ogenschijnlijk vrij stabiel rond de 30 fps, al hebben we niet de specifieke specs kunnen achterhalen. De audio is dan wel gewoon degelijk wat het audiovisuele aspect weer wat balans geeft.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S en pc.