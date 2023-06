Ontwikkelaar OutRight Games heeft aangekondigd dat ze Transformers: EarthSpark – Expedition van een game voorzien. De game zal een recreatie zijn van de geanimeerde tv-serie die het bronmateriaal eer aan zal doen. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

In de game zul je verschillende (grote) omgevingen kunnen verkennen terwijl je speelt als Bumblebee. Het doel is dat je een mysterieus gevaar uit het verleden moet confronteren en moet verslaan, waarbij Dr. Meridia ook zijn opwachting zal maken.

Personages als Optimus Prime en Grimlock komen ook in het avontuur voor, waarbij de gameplay vooral ingesteld is op het zoveel mogelijk exploreren van de omgevingen. Ook zal de speler aangemoedigd worden de game meermaals te spelen om nieuwe upgrades en mogelijkheden vrij te spelen.

Hieronder een eerste trailer, al ziet het er niet heel indrukwekkend uit. Maar gezien de game vooral op wat jongere gamers is gericht, is het visuele aspect wellicht wat minder belangrijk.