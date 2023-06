Marvelous heeft een nieuwe dungeon crawler aangekondigd voor de Nintendo Switch en pc genaamd Silent Hope. Zoals de naam al doet vermoeden, is stilte hierin een groot thema. Een vredevol koninkrijk is door hun eigen koning het zwijgen opgelegd en niemand kan meer praten. De koning neemt alle woorden mee de duisternis in en daar ga jij als speler tegenin.

In deze dungeon crawler heb je keuze uit zeven verschillende helden met ieder hun eigen unieke wapens en vaardigheden. Je kunt ervoor kiezen om zo lang mogelijk in de afgrond te vertoeven, maar de levels worden uiteraard steeds moeilijker. Je kan er ook voor kiezen om regelmatig terug boven de grond te gaan en je kamp verder uit te breiden. Met grondstoffen uit de diepte kan jij nieuwe wapens maken en krijg je toegang tot veel betere tools.

Hieronder kan je de eerste trailer van Silent Hope bekijken. De game verschijnt op 3 oktober later dit jaar.