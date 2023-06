De E3 van dit jaar werd door de ESA geannuleerd toen bleek dat veel uitgevers verstek lieten gaan. Desalniettemin hebben we via Summer Game Fest wel een beetje die traditionele E3 vibe gehad met diverse showcases eerder deze maand.

Met het annuleren van de E3 dit jaar is de toekomst van de beurs hoogst onzeker en wat niet helpt is dat de Los Angeles City Tourism Department suggereert dat de E3 van 2024 en 2025 is geannuleerd. Zij hebben via een presentatie over de verkopen een notitie gemaakt dat de beurs de komende twee jaar is geannuleerd.

Geen grote verrassing, maar toch een soort van bevestiging dat het definitief over en uit is met de E3. Hierop heeft de organisatie van de E3, de ESA, weer gereageerd met het bericht dat ze momenteel gesprekken voeren over de E3 van 2024 en daarna, waarbij ze aanstippen geen beslissing te hebben genomen.

Tegenstrijdige berichten dus, want waar de stad aangeeft dat de beurzen zijn geannuleerd, zegt de ESA dat ze nog geen beslissing genomen hebben. Het is dus afwachten, al achten wij de kans groot dat het E3-tijdperk voorbij is.