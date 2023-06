MachineGames, bekend van de Wolfenstein-games, werkt al een lange tijd aan een game gebaseerd op Indiana Jones. Deze game zal exclusief voor de Xbox consoles (en pc) verschijnen, wat op zich geen verrassing mag zijn gezien de ontwikkelaar tegenwoordig onder Microsoft valt, nadat ze Bethesda hebben overgenomen.

Uit de hoorzittingen tegenover de FTC is naar voren gekomen dat de game in eerste instantie op meerdere consoles zou verschijnen. Dit komt doordat Bethesda de deal met Disney heeft getekend voordat ze door Microsoft werden overgenomen. Nadat Bethesda onder Microsoft is komen te vallen, heeft de uitgever de deal met Disney aangepast. Hierdoor is de game een Xbox exclusive geworden, met een release direct via Game Pass.

Vervolgens werd Pete Hines van Bethesda gevraagd waarom de game exclusief is geworden, waarop hij het volgende aangaf (via Derek Strickland):

“The primary one in my view is what I said about reducing risk and trying to get to a degree of certainty. You’re dealing with a licensor who’s going to have a ton of feedback on what you’re making, add a lot of time to your schedule, you’re required to provide a release window. You immediately have a clock that’s ticking. We liked the idea of bringing it to Game Pass and all the players we could reach there.”