De huidige generatie consoles is inmiddels lekker onderweg en het is nog te vroeg om na te denken over de volgende generatie. Sterker nog, geruchten wijzen op een mogelijke PlayStation 5 Pro die eerst nog moet uitkomen. Microsoft daarentegen geeft ondertussen wel al een indicatie van wat zij verwachten.

In documenten die zijn ingediend bij de rechtbank in voorbereiding op de FTC hoorzitting die nu gaande is, wordt de mogelijke 10-jarige Call of Duty deal op de PlayStation aangehaald. Hierin komt ook de volgende generatie consoles ter sprake, die natuurlijk ergens in de komende 10 jaar volgt.

Microsoft stelt in de documentatie (via IGN) dat ze de nieuwe generatie hardware in 2028 verwachten.

“This term would in any case go beyond the expected starting period of the next generation of consoles (in 2028).”

“Thus, Call of Duty will be published on successor PlayStation consoles should one be released during the term of the agreement. The agreement also would ensure that Call of Duty console games are offered on PlayStation at parity with Xbox.”