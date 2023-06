Eén van de games waar Obsidian momenteel aan werkt, is The Outer Worlds 2. Deze titel is vooralsnog alleen aangekondigd voor de Xbox Series X|S en pc, maar het is mogelijk dat het spel ook naar de PlayStation 5 komt.

Matt Booty, de baas van Xbox Game Studios, kreeg tijdens de hoorzitting met de FTC omtrent de Activision Blizzard overname vragen over de exclusiviteit van verschillende games. Ook The Outer Worlds 2 kwam hier ter sprake en daarover zei Booty dat ze dat nog niet hebben besloten.

Booty zei nadien dat Microsoft de neiging heeft om communities die op andere platformen reeds bestaan aangaande franchises, te blijven steunen. Gezien het origineel op de PlayStation uitkwam, bestaat een kans dat het vervolg dan ook naar de PlayStation komt.