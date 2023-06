Tijdens de Xbox Games Showcase van onlangs werd eindelijk de releasedatum van PayDay 3 bekendgemaakt. De game verschijnt op 21 september 2023 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Dit markeerde ook het moment dat we steeds meer gaan zien van de titel.

Zo verscheen er vorige week een video waarin de ontwikkelaars ingingen op de setting die voor de game gebruikt wordt. De tweede video in deze reeks is nu beschikbaar en daarin gaat men in op de platformen waarvoor de game uitkomt, cross-play en meer.

De titel komt niet naar last-gen systemen en dat is niet zonder reden, wat hieronder dus wordt toegelicht.