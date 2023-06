De hoorzitting van eind vorige week tussen de FTC en Microsoft heeft veel nieuwe details opgeleverd. Ook Call of Duty kwam natuurlijk ter sprake, wat voor Sony een heet hangijzer is. Sony heeft meermaals zijn zorgen kenbaar gemaakt over de mogelijkheid op inferieure versies of het exclusief maken van de franchise op de Xbox.

Microsoft heeft op zijn beurt weer tienjarige deals aangeboden aan onder andere Sony, maar Sony sloeg dat af. Tijdens de hoorzitting kwam ook Phil Spencer langs om vragen te beantwoorden en uiteraard kwam Call of Duty aan bod. Hierover gaf Spencer nog maar eens de bevestiging dat Microsoft Call of Duty niet bij PlayStation vandaan zal halen.

Zijn woorden waren (via The Verge) als volgt:

“I would raise my hand. I will do whatever it takes. We have no plan. I’m making a commitment standing here that we will not pull Call of Duty — it is my testimony — from PlayStation. Sony obviously has to allow us to ship the game on their platform. But absent any of that, my commitment is, and my testimony is that we will continue to ship future versions of Call of Duty on Sony’s PlayStation 5.”

Interessant is echter dat hij eerst PlayStation noemt en daarna specifiek de PlayStation 5. Het is onduidelijk of hier nog iets achter zit, want als hij zijn woord geeft onder ede en daarmee enkel de PlayStation 5 bedoelde, kan dat in de toekomst alsnog veranderen.

Tegelijkertijd is Spencer ook realistisch, want hij zegt dat als ze Call of Duty weg zouden halen bij PlayStation, dat dit ook een impact heeft op het merk Xbox. Waarmee Spencer eerdere uitspraken echoot, waarin hij al aangaf dat het helemaal niet logisch is om Call of Duty exclusief te maken.