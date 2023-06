Begin maart kondigde Sony aan dat ze een samenwerking aan waren gegaan met basketballer LeBron James. Dit voor het maken van verschillende PlayStation accessoires en dan vooral qua unieke look. Zo werden er face plates en een DualSense controller aangekondigd.

Bij de aankondiging was echter onduidelijk wanneer deze accessoires precies zouden verschijnen, maar via een nieuwe update hebben we daar nu meer duidelijkheid over. Zowel de controller als de face plates zullen vanaf 27 juli verkrijgbaar zijn.

De accessoires zullen enkel bij PlayStation Direct verkrijgbaar zijn en voor de controller zul je € 79,99 moeten afrekenen. De face plates zullen echter exclusief zijn voor de Verenigde Staten en het is onduidelijk of dit nog zal veranderen op termijn.