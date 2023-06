Er was een lange tijd een flink tekort op PlayStation 5 en Xbox Series X|S consoles. Dit kwam grotendeels door tekorten op componenten, maar ook werd de kans op het aanschaffen van hardware belemmerd door scalpers. Een issue dat Sony bijvoorbeeld tegengaat door nieuwe hardware in eerste instantie enkel via PlayStation Direct aan te bieden.

Nintendo heeft hier wat minder mee te maken gehad, gezien ze qua nieuwe hardware enkel de Switch OLED hebben uitgebracht en niet een nieuwe generatie hardware. Dit kan natuurlijk veranderen zodra ze de opvolger van de Nintendo Switch op de markt brengen, en daar is Nintendo zich van bewust.

Tijdens een Q&A gedurende de laatste aandeelhoudersmeeting werd Nintendo president Shuntaro Furukawa gevraagd of ze maatregelen nemen tegen scalpers om zo te zorgen dat de hardware terechtkomt bij mensen die het ook echt willen hebben.

“With regard to resale measures when launching new hardware, we recognise that the most important thing is to first produce and ship in numbers that can meet customer demand. We will then consider whether there are any other possible measures that can be taken.”