IO Interactive is onder andere druk bezig met het ontwikkelen van een online fantasy-RPG. Het lijkt er nu echter op dat deze titel exclusief beschikbaar zal zijn voor Xbox-consoles. Het spel zal daarnaast ook gewoon uitkomen voor pc.

Microsoft is nog steeds bezig om de deal tussen hen en Activision Blizzard rond te krijgen. Er zijn in deze zaak interne documenten vrijgegeven, waarin gesproken wordt over een mogelijke exclusieve titel, zo meldt IGN. Dit betreft ‘Project Dragon’ van IO Interactive en dit project wordt omschreven als een RPG-shooter.

De enige andere RPG waarvan we op de hoogte zijn waar IO Interactive aan werkt, is de eerder genoemde online fantasy-RPG. We zijn dus niet helemaal zeker of het om hetzelfde spel gaat, maar er zijn wel opvallende overeenkomsten. Het is dus mogelijk dat de nieuwe titel van deze ontwikkelaar niet speelbaar zal zijn op een PlayStation-console.

Als Microsoft een deal heeft gesloten met de Deense ontwikkelaar is dat niet echt een verrassing, IO Interactive stond namelijk op de watch list van Microsoft als potentiële partij om over te nemen. Dit werd eveneens duidelijk uit de rechtszaak van eind vorige week.