BioWare werkt momenteel aan zowel Mass Effect als Dragon Age: Dreadwolf, maar we mogen niet vergeten dat de ontwikkelaar zich in de afgelopen jaren ook altijd bezig heeft gehouden met Star Wars: The Old Republic. Via een nieuwe blogpost laat de ontwikkelaar weten dat ze deze titel nu overdragen aan Broadsword.

Dit zal voor de game weinig verschil maken, omdat sleutelfiguren uit het team bij de titel betrokken blijven. Dit geeft BioWare echter wel de ruimte om zich nog meer te focussen op de andere twee titels die ze in de maak hebben. Daarover heeft de ontwikkelaar in hetzelfde bericht een minieme update gegeven.

Zo is de ontwikkelaar aangaande Dragon Age: Dreadwolf volop bezig om te bouwen, polijsten en de gameplay te tunen. Ze zullen hier binnenkort meer over bekend gaan maken, dus wellicht dat we er rond de gamescom meer over gaan horen. De nieuwe Mass Effect is ook nog steeds in ontwikkeling en die titel zit nog altijd in de pre-productie fase, dus het ziet er naar uit dat het nog wel even duurt voordat die game uitkomt.