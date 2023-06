Remnant: From the Ashes was een geslaagde, nieuwe IP en het vervolg is dan ook al lange tijd in de maak. Remnant 2 verschijnt op 25 juli en dan kunnen spelers het solo of met twee vrienden opnemen tegen allerlei dodelijke wezens en diverse uitdagende bazen. In de afgelopen periode hebben we al meerdere werelden van de game gezien zoals Ward 13 en de Fae omgeving.

Ontwikkelaar Gunfire Games heeft nu opnieuw een trailer gedeeld, waarin we een andere nieuwe wereld te zien krijgen, genaamd N’Erud. De inwoners, Drzyr genaamd, ontdekten een gigantisch groot zwart gat dat de geheimen van het ontstaan van al het leven zou bevatten. Uiteraard loopt het onderzoeken iets anders dan gepland en deze futuristische, alienachtige wereld lijkt nu verre van geavanceerd en compleet verlaten.