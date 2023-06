Microsoft heeft overwogen verschillende ontwikkelaars en uitgevers op te kopen, zoals eerder deze week al duidelijk werd. Hieronder vielen partijen als SEGA, Bungie en IO Interactive. Het blijkt nu dat Microsoft ook gekeken heeft naar een optie om Square Enix over te nemen.

Dit blijkt uit documenten uit 2019 die tijdens de hoorzitting over de overname van Activision Blizzard naar boven zijn gekomen. Volgens Microsoft zou een acquisitie van Square Enix het bedrijf waardevolle ‘content assets’ opleveren die de Xbox op meerdere manieren ten goede zou komen.

“Square Enix owns a diverse suite of gaming franchises that could serve as a cornerstone of our strategy, helping us extend our offerings beyond console and our current markets.”

“An acquisition of Square Enix would provide valuable content assets that could accelerate the growth of Xbox Game Pass and drive success for Project Scarlett (Xbox Series X).”