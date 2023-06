Het is geen geheim dat Sony en Microsoft volop kijken naar kansen om hun eigen portfolio van studio’s verder uit te breiden. Zo zijn beide bedrijven aardig aan het shoppen geweest en op de achtergrond hebben we Embracer Group als non-platform houder ook aardig wat bedrijven zien opkopen.

De hoorzitting tussen Microsoft en de FTC is een interessante bron van informatie, waarbij dat soort zaken allemaal op tafel komen te liggen. Eerder deze week werd al duidelijk dat Microsoft verschillende ontwikkelaars en uitgevers overwogen heeft op te kopen, maar dat is pas het topje van de ijsberg.

Uit de hoorzitting is een overzicht naar voren gekomen dat de ‘watch list’ van Microsoft was. Het gaat hierbij zowel om ontwikkelaars als uitgevers en het is een behoorlijke lijst. Qua ontwikkelaars heeft Microsoft naar meer dan 100 bedrijven gekeken, waaronder CD Projekt RED, People Can Fly en Gearbox.