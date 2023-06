The Sims 5 – oftewel Project René, zoals het intern genoemd wordt – is al een hele tijd in ontwikkeling. Een releasedatum is nog ver van ons verwijderd, maar Maxis – de studio achter de game – acht de tijd toch rijp om hier en daar reeds een tip van de sluier op te lichten. Het resultaat is de onderstaande video, die een blik achter de schermen van het productieproces biedt.

De tweede episode van Behind the Sims heeft enkele interessante details voor ons in petto. Zo onthult de ontwikkelaar dat ze aan nieuwe belichtingstechnologieën sleutelen, om zo meer customization opties mogelijk te maken. Ook het sociale aspect van The Sims wordt onder handen genomen, met name zodat we onze avatars beter begrijpen als ze met elkaar in dialoog gaan.

Voor fans van de klassieke franchise klinkt het ongetwijfeld allemaal als muziek in de oren. Benieuwd wat de volgende episodes van Behind the Sims teweeg zullen brengen.