Het aanbieden van exclusieve content op consoles is verre van nieuw, maar heeft door de jaren heen steeds grotere vormen aangenomen. Dat gebeurt al sinds jaar en dag met first-party games, maar tegenwoordig sluiten platformhouders ook deals met uitgevers voor exclusieve third-party content.

Sony heeft bijvoorbeeld heel veel deals lopen met allerlei partijen en daar reageert Microsoft op door content van aangekochte studio’s en uitgevers exclusief te maken voor de Xbox. Een begrijpelijke move, dat geeft het platform immers meerwaarde. Toch is dat niet de ideale wereld als het aan Microsoft CEO Satya Nadella ligt.

Nadella sprak ook tijdens de FTC versus Microsoft hoorzitting en hij zei dat Microsoft exclusieve games en content het liefst achter zich laat, maar dat dit niet mogelijk is vanwege het beperkte marktaandeel dat Microsoft heeft op de consolemarkt én de manier waarop Sony opereert.

Volgens hem heeft Microsoft geen andere keuze dan de competitie op dit vlak aan te gaan met Sony.

“If it was up to me I would love to get rid of the entire exclusives on consoles, but that’s not for me to define especially as a low share player in the console market. The dominant player there [Sony] has defined market competition using exclusives, so that’s the world we live in. I have no love for that world.”