Nintendo en Microsoft zijn een deal aangegaan om Call of Duty de komende 10 jaar naar Nintendo platformen te brengen. Dit is één van de manieren waarop Microsoft heeft geprobeerd verschillende mededingingsautoriteiten wereldwijd te overtuigen de overname van Activision Blizzard groen licht te geven.

Hoe de franchise uiteindelijk precies op de Nintendo Switch en diens opvolger uitkomt is afwachten, want zullen alle nieuwe delen er voor verschijnen of gaat Activision bijvoorbeeld remakes uitbrengen op het platform? Het kan alle kanten op, feit is echter dat de uitgever een kans gemist heeft.

Bobby Kotick, de CEO van Activision, kwam ook langs tijdens de hoorzitting in de FTC versus Microsoft zaak en erkent dat hij een fout heeft gemaakt door Call of Duty niet naar de Nintendo Switch te brengen.

“I made a bad judgement. When I had seen the prototype of the Switch, it was different then when I saw the prototype of the Wii [and] I thought it was the most extraordinary video game system ever created.

When I saw the prototypes for Switch, I was concerned because they were trying to accomplish a lot with a console that also had a portable capability. I didn’t think it was going to be wildly successful.”