Eerder deze week zijn documenten aan het licht gekomen die aantoonden dat Microsoft interesse had in het overnemen van SEGA. Vorig jaar waren er geruchten dat Sony de Japanse ontwikkelaar/uitgever wilde opkopen, maar dit is vooralsnog op niks uitgelopen.

Co-chief operating officer Shuji Utsumi heeft nu duidelijkheid gegeven over of dit werkelijkheid kan worden. Utsumi heeft namelijk een kort maar krachtig antwoord gegeven aan Bloomberg toen hem werd gevraagd of SEGA überhaupt interesse heeft om te worden opgekocht:

“No, not now.”

De Japanse ontwikkelaar/uitgever wil voorlopig zijn eigen ding doen. Dit gaat ze ook goed af, want games van SEGA weten vaak goed in de smaak te vallen. Zo hebben zij onder andere de Persona- en Like A Dragon-serie onder hun hoede, die het commercieel en kritisch prima doen.