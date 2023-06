Disney liefhebbers die een Nintendo Switch hebben, kunnen zich volgende maand storten op een nieuw platform avontuur. Disney Illusion Island verschijnt namelijk op 28 juli en dan staan spelers in de schoenen van Mickey, Minnie, Donald Duck of Goofy. Deze iconische figuren moeten het eiland Monoth redden uit de handen van duistere krachten.

Om dit te doen, moet je naar de drie verschillende gebieden in de game reizen om het Book of Knowledge te vinden. Dit avontuur wordt opnieuw onder de aandacht gebracht in deze korte story trailer. Hierin zien we diverse gameplay beelden voorbijkomen evenals korte cut-scenes, waarin we de iconische figuren horen en zien.