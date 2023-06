Tijdens de hoorzitting in de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft kwam ook Jim Ryan van Sony PlayStation aan bod. Hij stelde dat hij van veel uitgevers begrepen heeft dat ze Xbox Game Pass maar niks vinden, omdat het een vernietiging van de waarde betekent.

Nu voelde die uitspraak al wat overdreven aan, want Microsoft heeft veel partijen aan zich weten te binden. Hoewel er ongetwijfeld partijen zijn die twijfelen is het bestaan van Xbox Game Pass zeker niet alleen maar slecht nieuws voor de industrie.

Dit blijkt ook uit de woorden van Miles Jacobson. Het hoofd van Sports Interactive sprak met Eurogamer over de Football Manager franchise. De studio is onderdeel van SEGA en zij hebben het laatste deel direct via Xbox Game Pass beschikbaar gesteld eind vorig jaar.

Als het om deze specifieke franchise gaat, is Xbox Game Pass juist een heel goed middel. Met name omdat het bereik van de reeks aanzienlijk groter is geworden dankzij dit platform.

“Every studio is going to have different opinions on this, and different studios will have different data, because different games work well in different situations. For us, it’s nothing but positive on all three platforms. We run quite a tight ship, and I like our studio to be profitable – Sega took a big gamble on us all those years ago, and their shareholders – however weird it might sound – should be rewarded for that. So we don’t tend to do deals that are bad for any parts of the business.”

Het beste voorbeeld is dat eerdere delen tegen de 2 miljoen spelers zagen, daar waar Football Manager 23 momenteel op 4.8 miljoen spelers staat en verder oploopt. Dit is mede te danken aan Xbox Game Pass en Apple Arcade. Daarbij stelt hij ook dat de game het op de PlayStation 5 aanzienlijk beter doet dan aanvankelijk verwacht.

“With the success of our launches on Game Pass for Xbox and PC, this year saw us bring back Football Manager Touch for Apple Arcade and launch FM23 Console on PlayStation 5, both of which have exceeded our expectations. The simple fact is Game Pass and Apple Arcade have brought new people to the franchise that never played it before. I’m confident enough in our games to believe we will now have those consumers for a long time, whatever platforms we’re on. Fiscally, it makes sense. Creatively, it makes sense.”

Desalniettemin is het een keuze van studio’s op zichzelf om te bepalen of diensten als Game Pass wel of niet interessant zijn. Hier voegt hij nog aan toe dat hij zich in ieder geval niet herkent in de ‘anti-Game Pass’ quotes die rondgaan.