Eén van de grootste bezwaren tegen de overname van Activision Blizzard door Microsoft die Sony keer op keer heeft aangehaald, is de potentiële exclusiviteit van de Call of Duty franchise. Gezien de reeks een enorm publiek op de PlayStation heeft, is Sony erbij gebaat dat de reeks beschikbaar blijft op de console. Ook omdat het Sony veel geld oplevert.

Microsoft heeft op zijn beurt vaak zat laten doorschemeren geen intentie te hebben Call of Duty exclusief te maken. Dit wordt nog maar eens bevestigd door Amy Hood. Zij is de financiële baas van Microsoft en zij heeft in de FTC versus Microsoft hoorzitting via een schriftelijke verklaring aangegeven dat het niet eens ter sprake is gekomen.

Interessant is vooral dat ze aangeeft dat het succes van de reeks op het platform van Sony juist één van de redenen was om het torenhoge bod van $68,7 miljard uit te brengen op Activision Blizzard.

“An essential component of that valuation was the [redacted] in forecasted total future sales of Activision‘s content on all platforms. including continued sales of Call of Duty on Sony’s PlayStation.

The possibility of making Call of Duty exclusive to Xbox was never assessed or discussed with me, nor was it even mentioned in any of the presentations to or discussions with the Board of Directors.

I understood the necessity of keeping Call of Duty on other platforms. The acquisition’s strategic rationale and financial valuation are both aligned toward making Activision games more widely available, not less.”