Sony heeft documenten aangeleverd bij de rechtbank die mogelijk nodig zijn voor de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft. Deze documenten bevatten vertrouwelijke informatie en hoewel het zwartgelakt is, zijn de details na het inscannen alsnog redelijk zichtbaar. Zo hebben we gisteren geleerd hoeveel Horizon en The Last of Us hebben gekost om te maken.

Een ander stuk ging over Call of Duty en daar komen ook wat sappige details uit naar voren. Zo stelt Sony dat ongeveer 1 miljoen gamers op de PlayStation niks anders doen dan hun game tijd spenderen aan Call of Duty. Een gemiddelde Call of Duty speler spendeert ook tegen de 116 uur per jaar aan de franchise, al is dat getal niet helemaal zeker.

Dan is er nog een grote groep spelers die 70% van hun game tijd aan Call of Duty spendeert, namelijk meer dan 6 miljoen man. Dit zijn getallen uit 2021, dus of dat jaar na jaar vergelijkbaar is, is niet bekend.

Ook zijn er financiële details naar buiten gekomen. In 2021 was de Call of Duty franchise goed voor 800 miljoen dollar aan inkomsten via de PlayStation en het ziet er naar uit dat het wereldwijd op alle platformen zo’n 1,5 miljard dollar was. Dit is dan alleen de game zelf, dus niet alles wat er additioneel nog bij komt zoals merchandise en meer.