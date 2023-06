In september zal RoboCop: Rogue City verschijnen voor consoles en pc, maar voor de release zal het al mogelijk zijn de game te spelen. Van 3 tot 9 juli zal er namelijk een gesloten beta plaatsvinden op Steam en daar kan je je nu voor aanmelden.

De beta is dus enkel beschikbaar op pc en uit alle aanmeldingen worden willekeurig deelnemers geselecteerd. Bij interesse dien je dit formulier in te vullen. Deelnemers aan de beta krijgen een kortingscode van 30%, te gebruiken op Nacongaming.com. Ook ontvangen zij een code voor het digitale artbook.

Word de iconische agent die half mens en half machine is, en handhaaf de wet in de gevaarlijke, door misdaad beheerste straten van Old Detroit. Gewapend met je trouwe Auto-9, mechanische kracht, jarenlange ervaring als agent en diverse gereedschappen kun je elke boef de baas. Red de stad die je als je thuis beschouwt in een gloednieuwe, first-person, explosieve jacht op de waarheid. Bepaal zelfs hoe je je hoofddoelen behaalt, maar wees altijd op je hoede voor de corruptie en hebzucht die in het verhaal een steeds belangrijkere rol opeisen.