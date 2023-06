Indie uitgever Annapurna Interactive houdt zich doorgaans bezig met het uitbrengen van games die gemaakt zijn door kleinere ontwikkelaars, maar nu hebben ze ook zelf een game in ontwikkeling: Blade Runner 2033: Labyrinth.

Deze game is in ontwikkeling voor de consoles en pc, al zijn verdere details over platformen nog niet bekendgemaakt. Wel kunnen we melden dat de game zich afspeelt in 2033, wat tussen de originele film en Blade Runner 2049 is. De locatie is Los Angeles.

Binnenkort krijgen we meer te horen, zo heeft de uitgever laten weten. Wanneer precies is niet bekend, maar wellicht dat dit rond de gamescom zal zijn.