Sony geeft regelmatig een update hoe het er qua verkopen van de PlayStation 5 voor staat en Nintendo doet hetzelfde omtrent de Nintendo Switch. Microsoft daarentegen is er altijd stil over, dus het is altijd wat lastig om te bepalen hoe de verhoudingen liggen.

Toch hebben we daar nu een duidelijk beeld van gekregen, want op het BIG Festival in Brazilië tijdens een [email protected] presentatie heeft Microsoft bekendgemaakt hoe de Xbox Series X|S het doen. Via een slide in de presentatie is te zien dat de console meer dan 21 miljoen keer is verkocht.

Het gaat hier dan om gecombineerde verkopen van de Xbox Series X en Series S. Dit betekent dat Microsoft flink achterloopt op Sony, die met de PlayStation 5 inmiddels de 38 miljoen verkochte exemplaren voorbij is.

Interessant is ook het gecombineerde aantal van 79 miljoen verkochte units. Een eenvoudige rekensom leert ons dat de Xbox One tot op heden 58 miljoen keer is verkocht, wat toch ver achter ligt op de PlayStation 4 die meer dan 120 miljoen keer is verkocht.