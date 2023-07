Er zaten meer dan 16 jaar tussen de release van Psychonauts en Psychonauts 2. Vorige maand kwam het bericht naar buiten dat we mogelijk niet zo lang zouden hoeven wachten op het derde deel, omdat er gehint werd dat deze al in ontwikkeling zou zijn. Double Fine heeft hier nu op gereageerd.

Tim Schafer, oprichter van Double Fine Productions, heeft in een gesprek met het YouTube-kanaal ‘Cressup’ aangegeven hoe het nu precies zit. Schafer heeft gezegd dat hij het eerdergenoemde bericht van Microsoft zelf niet heeft opgemerkt. Hij laat ook weten dat de ontwikkelaar niet bezig is met Psychonauts 3.

Double Fine is echter wel bezig met een ander project. Schafer wilde nog niet zeggen wat voor game dit is, maar daar zal binnenkort meer over worden gedeeld. Zijn cryptische antwoord was als volgt:

“We’re kind of at the ‘Willy Wonka, closed doors’ phase. But soon we could open and cause a lot of harm to a lot of children, just like Willy Wonka.”