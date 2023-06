Mocht je nog op zoek zijn naar nieuwe games voor je pc, dan is het wellicht aan te raden een kijkje te nemen op Steam. De Summer Sale is namelijk van start gegaan en dat betekent korting op een hele hoop games. Voor het totale aanbod van titels in de Summer Sale kan je hier terecht.

Mocht je overwegen een Steam Deck aan te schaffen, dan hebben we goed nieuws. Het platform is namelijk tijdelijk met 10 tot 20% verkrijgbaar, afhankelijk van het model. De details zijn als volgt:

Steam Deck 64GB – Van € 419,- voor € 377,10

Steam Deck 256GB – Van € 549,- voor € 466,65

Steam Deck 512GB – Van € 679,- voor € 543,20

Houd echter wel rekening met een relatief lange levertijd. Voor elk model geldt een levertijd van 2 tot 4 weken. Interesse om een Steam Deck aan te schaffen? Dan kan je daarvoor hier op de specifieke verkooppagina terecht.

Mocht je een game willen aanschaffen op Steam en heb je Steam tegoed nodig? Klik dan hier. Alle aanbiedingen zijn geldig tot 13 juli.